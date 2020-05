SPÖ startet inhaltliche Offensive gegen FPÖ

Beim eilig einberufenen SPÖ-Parteipräsidium am Montagabend wird Hans Niessl erklären müssen, warum er ausgerechnet mit den Blauen eine Regierung bildet. Für den Bund schließt Parteichef, Bundeskanzler Werner Faymann, eine Koalition mit den Freiheitlichen strikt aus. "Ich habe vor der Wahl mein Wort gegeben, und darauf kann man sich auch nach der Wahl verlassen", sagte er in der ORF2-Sendung "Hohes Haus". Auch von seinem Koalitionspartner, ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner, erwartet er eine Abgrenzung zur FPÖ im Bund.

Beim Treffen des SPÖ-Lenkungsgremiums wird es aber auch um eine inhaltliche Offensive der SPÖ zu den Themen Beschäftigung und Flüchtlinge gehen, um damit der FPÖ den Wind aus den Segeln nehmen. Man dürfe sich diesen Fragestellungen nicht in derselben Weise annehmen wie die FPÖ, die vom Lügen und Hetzen lebe, stellte der Kanzler im ORF-Gespräch fest. "Es geht nicht darum, wer besser lügt." Gegenüber dem KURIER präzisierte er die geplante thematische Auseinandersetzung. "Wir werden in der SPÖ intensiv diskutieren, welche Antworten und Lösungen wir den Menschen bei Fragen der Asylwerber, der Integration und des friedlichen Zusammenlebens anbieten, um ihnen Ängste zu nehmen." Auch im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit will Faymann "stärker" auftreten. Kritik an seinen Führungsqualitäten wies der SPÖ-Chef zurück: Er habe "keine Sorge" um seinen Posten und sitze "fest im Sattel".