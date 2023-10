SPÖ-Chef Babler: "Ich muss Ihnen eine unangenehme Wahrheit mitteilen"

Trat SPÖ-Chef Andreas Babler nach Bekanntwerden des Burger-Videos vor die Medien, um Kritik an Inhalt und Auftritt des ÖVP-Chefs und Kanzlers Karl Nehammer zu üben, richtet er sich am Monatsersten in einem offenen Brief an die ÖVP.

Genauer gesagt an die "verbliebenen Christlich-Sozialen in der ÖVP".

Was der Sozialdemokratie die Solidarität, das sei der ÖVP die "christliche Nächstenliebe", beginnt der Brief, den der SPÖ-Chef mit "Ihr Andi Babler" unterzeichnet und unter anderem via X (vormals Twitter) verschickt. Doch eben diese Nächstenliebe hätte die Volkspartei und an deren Spitze Karl Nehammer vergessen.