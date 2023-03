SPÖ-Machtkampf: Doskozil lehnt Kopietz als Chef der Wahlkommission ab

In der SPÖ findet die öffentlich ausgetragene, interne Auseinandersetzung kein Ende: Nun hat das Lager um Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil den Wiener SPÖ-Funktionär Harry Kopietz als Chef der Wahlkommission abgelehnt, berichtet die Kleine Zeitung.

Am kommenden Mittwoch will die Parteispitze über die Modalitäten und den Fahrplan für die Kampfabstimmung zwischen Pamela Rendi-Wagner und Doskozil entscheiden. Im Rahmen des Präsidiums soll nicht nur der Zeitplan festgelegt werden, wie beispielsweise der Start der Mitgliederbefragung, die Dauer der Abstimmung und der Zeitpunkt, an dem der Parteitag das Ergebnis offiziell bestätigt. Auch die genaue Fragestellung muss vereinbart werden.

Eine logische Formulierung wäre: "Wer soll die Bundespartei anführen?" - mit den Optionen Hans Peter Doskozil und Pamela Rendi-Wagner. Üblicherweise bestimmt das Alphabet die Reihenfolge der Kandidaten.