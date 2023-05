SPÖ: Länderreaktionen: "Das Ergebnis pickt"

Zugleich gelte es jetzt, alle Strömungen innerhalb der Sozialdemokratie hinter dem burgenländischen Landeshauptmann zu vereinen. "Ich bin überzeugt, dass Hans Peter Doskozil die Qualität dazu besitzt."

Ergebnis akzeptieren

Er selbst werde mit gutem Beispiel vorangehen und an die eigenen Reihen appellieren, das Ergebnis zu akzeptieren. Egger gilt als Unterstützer des Burgenländers, hielt im Salzburger Landtagswahlkampf jedoch mit Sympathiebekundungen für einen der drei Bewerber zurück. Heute betonte er: "Ich bin ein Freund der Politik von Hans Peter Doskozil und ich bin überzeugt, dass er seine Politik auf Bundesebene erfolgreich weiterführen kann und die SPÖ zu neuer Stärke führt."

Der steirische SPÖ-Landesparteichef und LHStv. Anton Lang gratulierte nach dem Ergebnis der Mitgliederbefragung Hans Peter Doskozil zum ersten Platz, mahnte nun aber auch zur Einigkeit: "Jede und jeder innerhalb der Sozialdemokratie ist nun aufgerufen, das Ergebnis unserer Mitglieder zu akzeptieren und gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Ich habe schon zu Beginn der Befragung gesagt, dass der Ausgang für mich bindend ist. Dies hat selbstverständlich nach wie vor Gültigkeit."

Einigung

Es seien nun alle "aufgefordert, ihre Anstrengungen dem Wohle unserer Bewegung unterzuordnen, denn nur gemeinsam werden wir bei den kommenden Wahlen erfolgreich sein können. Die SPÖ muss nun geeint zu einer Politik zurückkehren, die sich den Problemen der Österreicherinnen und Österreicher widmet und gemeinsam Lösungen für die großen Herausforderungen finden", so Lang weiter. Ab sofort müsse und dürfe es nur um inhaltliche Themen gehen - "personelle Diskussionen sind nun mit sofortiger Wirkung zu unterlassen".

Beim kommenden Bundesparteitag werde er Hans Peter Doskozil unterstützen, "denn ich nehme den Wunsch unserer Mitglieder sehr ernst. Daher fordere ich auch alle Delegierten auf sich am 3. Juni nach dem Ergebnis der Befragung zu richten. Es ist nun die Zeit gekommen, wo jeglicher Schaden von unserer Partei fernzuhalten ist und endlich Ruhe einkehren muss", betonte Lang.

Zuspruch

Der designierte SPÖ-NÖ-Landesparteivorsitzende Sven Hergovich und Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander sehen das Ergebnis der SPÖ-Mitgliederbefragung als klaren Auftrag, auf dem Bundesparteitag am 3. Juni in Linz "den stimmenstärksten Kandidaten Hans Peter Doskozil zum neuen Vorsitzenden der SPÖ zu wählen". Nach einer sehr breit legitimierten Entscheidung durch die Mitglieder sei "nun die richtige Zeit für Geschlossenheit".

Es sei zudem "höchste Zeit, die Sozialdemokratie bei Wahlen wieder gemeinsam zur stärksten Kraft in Österreich zu machen", so Hergovich und Zwander in einer Aussendung. "Mit Hans Peter Doskozil an der Spitze kann und wird das auch gelingen." Der burgenländische Landeshauptmann habe bereits "vielfach gezeigt, dass er nicht nur mit sozialdemokratischer Politik Wahlen gewinnen kann, sondern dass er auch eine Politik macht, bei der die öffentliche Hand zum Wohl der Menschen klug in den Markt eingreift".