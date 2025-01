SPÖ redet über Verhandlungdebakel und möglichen Fußi-Ausschluss

Eigentlich, heißt es in roten Kreisen, hätte in der heute anberaumten Sitzung des SPÖ-Präsidiums und -Vorstands wohl bereits ein mit ÖVP und Neos fertig ausverhandeltes Koalitionspaket diskutiert werden sollen. Es kam bekanntlich anders: Nach Abbruch der Gespräche bleibt die SPÖ möglicherweise weitere fünf Jahre in Opposition und Parteichef Andreas Babler wird von ÖVP und Neos vorgeworfen, mit überzogenen Forderungen verantwortlich für das Scheitern der Verhandlungen zu sein.