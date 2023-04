Der frühere SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern ist am Donnerstagabend Gast bei der "Freundschaft-Tour" von Vorsitz-Kandidat Hans Peter Doskozil. Während sich alle anderen roten Alt-Kanzler hinter Parteichefin Pamela Rendi-Wagner gestellt haben, hat sich Kern bisher nicht öffentlich deklariert, wird aber dem Lager des burgenländischen Parteichefs und Landeshauptmanns zugerechnet.

Doskozils Werbetour für die Position des Bundesparteichefs macht am Donnerstag in Neudörfl, dort wo vor 149 Jahren die Sozialdemokratie gegründet wurde, Halt. Vor rund 400 Parteimitgliedern wird Kern mit Doskozil über aktuelle Herausforderungen der Wirtschafts- und Energiepolitik diskutieren, hieß es in der Einladung.

