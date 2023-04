SPÖ: Kern sagt Vorsitz-Kandidatur neuerlich ab

"Lassen Sie sich überraschen"

Dies klang in etwa so wie das Programm des burgenländischen Landeshauptmanns. Doskozil wiederum lobt Kern in der Presse: "Er ist der Beste, den wir im Bereich Wirtschafts- und Energiepolitik in der Partei haben." Ob er in seinem Team sein werde, ließ der Landeshauptmann offen: "Lassen Sie sich überraschen."