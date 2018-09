SPÖ: Kaiser fordert "Schluss mit den Personalfragen"

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser ( SPÖ) hat am Sonntag in der ORF-" Pressestunde" ein Ende der Personaldiskussionen innerhalb der SPÖ gefordert. Es dürfe nicht sein, dass Personalfragen das Inhaltliche überlappen. Daher sage er: "Schluss mit den Personalfragen", so der stellvertretende Parteivorsitzende.

Kaiser räumte ein, dass der Rückzug von Christian Kern von der Parteispitze nicht ideal gelaufen ist. Es sei eine "ganz schlechte Performance" gewesen, "die uns zurecht medial in Kritik gebracht hat", sagte er. Aber es spreche für die SPÖ, dass man gleich am Tag darauf in den Gremien zusammengekommen sei und die notwendigen Weichenstellungen vorgenommen habe.