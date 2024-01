Nach SPÖ: Auch Grüne rufen zur Demo gegen Rechtsextreme auf

In Österreich versucht nun auch ein Bündnis aus Gruppierungen links der Mitte, die Proteststimmung in Deutschland für sich zu nutzen. Sie rufen am Freitag in Wien zu einem Protest unter dem Motto „Demokratie verteidigen! Gegen Rechtsextremismus und Rassismus“ auf. Startschuss: 18 Uhr, vor dem Parlament.

SPÖ und Grüne sind dabei

Zuerst riefen nur linke Splittergruppen wie die Klimabewegung Fridays for Future Wien, die antirassistische Initiative Black Voices und die Plattform für eine menschliche Asylpolitik zu der Kundgebung auf. Montagabend schloss sich die SPÖ an, unter anderem auch Parteichef Andreas Babler.