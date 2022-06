SPÖ-Frauenvorsitzende: "Feminismus hat in der Regierung keine Ansprechperson"

Sie setzen sich für die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohn ein, um Frauen die Situation am Arbeitsmarkt zu erleichtern. Aber ist das zum Zeitpunkt eines starken Personalmangels z.B. in Gastronomie und im Tourismus klug?

Auch die Zufriedenheit am Arbeitsplatz sinkt. Hier wäre die Vier-Tage-Woche eine Gegenmaßnahme. Es gibt viele Gastronomen und Gastronominnen, die bewusst darauf schauen, das zu verbessern und die klagen nicht über Personalknappheit. Das muss natürlich immer einhergehen mit einem Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr und einem Ausbau von Kinderbetreuung in ganz Österreich. Aber in der 15a-Vereinbarung, die jetzt im Juli beschlossen wird, findet sich dazu wieder nichts. Eine vertane Chance.

In Spanien gibt es jetzt eine Menstruationspause, Frauen müssen, wenn sie Beschwerden während der Menstruation haben, nicht arbeiten. Die SPÖ war dafür, so etwas auch in Österreich einzuführen, die Arbeiterkammer hingegen zögerlich. Was war da los?

In Spanien wird progressive Frauenpolitik gemacht. Dort wird über die Periode ganz offensiv gesprochen. Wir haben aber ein ganz anderes Krankenstand-Modell als Spanien. Es ist ja auch kein Urlaub, wenn man in Embrionalstellung auf der Couch liegt, weil man solche Unterleibsschmerzen hat. Und es gibt auch Krankheitsbilder wie Endometriose, die nicht so gut erkannt werden, wenn wir nicht über das Thema Periode sprechen.

Sprechen wir generell zu wenig über Gender-Medizin?

Ja. Das Paradebeispiel ist hier immer, dass ein Herzinfarkt bei Frauen anders aussieht als bei Männern. Aber zu Gender-Medizin gehört genauso, dass die Pille für den Mann irgendwann einmal Realität werden sollte. Hier werden Forschungen immer wieder abgebrochen, weil es heißt, die Nebenwirkungen sind so extrem groß. Nebenwirkungen, die Frauen einfach zugemutet werden. Generell sollte man Gender Medizin in allen Studienplänen verankern. Die JKU Linz ist hier ein gutes Beispiel. Dort sind Gender-Seminare in jedem Studium vorgesehen – auch z.B. wenn ich Elektrotechnik studiere.