Die 28-jährige Welserin Eva Maria Holzleitner ist Abgeordnete zum Nationalrat und seit 25. Juni neue Bundesvorsitzende der SPÖ-Frauen.

KURIER: Sie sind schon seit vier Jahren im Nationalrat, nun sind Sie auch SPÖ-Frauenchefin. Das ist eine eindrucksvolle Karriere. Warum sind Sie so schnell so weit gekommen?

Eva Maria Holzleitner: Den Einzug in den Nationalrat habe ich der Wahlarithmetik zu verdanken. Im Innviertel ging das Wahlkreismandat verloren, die Stimmen wanderten in den Landeswahlkreistopf, ich kam dadurch als Zweite der Landesliste zum Zug. Das war für mich persönlich überraschend, ich glaube, die Landespartei hat damit auch nicht gerechnet. Die Wahl zur Bundesfrauenvorsitzenden erscheint mir teilweise noch immer unwirklich, aber zu 90 Prozent habe ich sie nun realisiert.

Ändert das Ihre Lebensweise?

Das Leben aus dem Koffer war ich durch meine Fahrten nach Wien schon gewohnt. Das verstärkt sich. Es geht nicht mehr nur um Wien, sondern um ganz Österreich. Der Auftrag und die Verantwortung sind schon noch einmal größer. Frauenvorsitzende waren immer extrem tolle Persönlichkeiten, die viel weitergebracht haben. Wie Johanna Dohnal, Barbara Prammer oder Gabriele Heinisch-Hosek, die das zwölf Jahre gemacht hat.

Es gab drei Bewerberinnen, Sie sind gewählt worden. Warum?

Bei der Konferenz hatte jede Bewerberin 15 Minuten, um sich zu präsentieren. Vorher hatten wir bereits Minihearings über Facebook-Life und Youtube gemacht. Es ging stark um inhaltliche Fragen, denn persönlich hatten wir uns bereits bei den Landesfrauen vorgestellt. Die inhaltlichen Fragen liegen mir gut.

Was wollen Sie realisieren?

Wenn wir die Selbstbestimmung der Frauen in allen Lebensbereichen erreichen, sind wir sehr weit. Ein aktuelles Thema, das fast täglich in den Medien ist, ist der Gewaltschutz. Hier muss man mehr investieren, es geht hier viel um Geld. Wir brauchen mehr Frauenhausplätze. Die Frauenberatungsstellen müssen ebenfalls auf sichere Beine gestellt werden. Sie sind wichtige Anlaufstellen, die stark unterfinanziert sind. Arbeit ist ein Dauerbrenner. Frauen müssen leichter von prekären Verhältnissen in Vollzeitanstellungen kommen.

Was verstehen Sie unter prekären Verhältnissen?

Teilzeitbeschäftigungen, Befristungen, unbezahlte Praktika in den Gesundheits- und Sozialbereichen. Am Ende des Erwerbslebens spiegelt sich das alles in den niedrigen Pensionen wider. Es geht auch um die Selbstbestimmung im Alter, die Menschen dürfen nicht von Existenzängsten bedroht sein.

Die Pensionshöhe der Frauen ist halb so hoch wie die der Männer. Viele sind armutsgefährdet. Was kann man dagegen tun?

Man muss die Karenzzeiten besser anrechnen. Der ganz zentrale Punkt ist die Vollzeitbeschäftigung, hier muss man bei den jungen Frauen ansetzen. Nur so wird entsprechend in die Pensionskassen einbezahlt. Nur so können Frauen selbstbestimmt leben, das erleichtert zum Beispiel die Trennung von einem gewalttätigen Mann. Man muss den Mädchen bereits in der Schule mitgeben, dass ein Vollzeiterwerbsleben wichtig ist.