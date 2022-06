Familienbeihilfe: Nach EuGH-Urteil werden Millionen fällig

In exakten Zahlen: Von den 125.300 betroffenen Kindern bekamen laut parlamentarischer Anfrage 2021 nur 68 Kinder in der Schweiz, zwölf in Schweden, drei in Norwegen, drei in Dänemark und ein Kind in Luxemburg mehr als in Österreich.

Zum Vergleich: In Ungarn sind 9.986 Kinder, in Slowenien 3.480 Kinder betroffen.

Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) teilte am Donnerstag mit, man nehme das Urteil des Europäischen Gerichtshofs selbstverständlich zur Kenntnis. „Die zuständige Fachsektion wird das Urteil nun im Detail prüfen und die zur Umsetzung notwendigen Schritte einleiten.“ Ein Gesetzesvorschlag zur Erstattung der Differenzbeträge werde ehestmöglich an das Parlament übermittelt.