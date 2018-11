SPÖ fordert Brexit-Erklärung von Bundeskanzler Kurz

Angesichts der Turbulenzen rund um den geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU fordert die SPÖ eine Brexit-Erklärung von Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP). Diese Forderung richtet die SPÖ in einem Schreiben an Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka ( ÖVP).

Stattfinden soll die Brexit-Erklärung von Kurz bereits am Mittwoch oder Donnerstag im Rahmen der zweitägigen Plenarsitzung, heißt es in einer der APA am Sonntag übermittelten Mitteilung der SPÖ. Unterzeichnet ist das Schreiben an Sobotka von SPÖ-Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner und ihrem Vize Jörg Leichtfried.