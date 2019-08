SPÖ erteilt CO2-Steuer Absage

Einer CO2-Steuer für den Individualverkehr erteilte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner eine Absage. Diese sei sozial nicht gerecht. "Menschen, die in vielen Regionen auf das Auto angewiesen sind, sind Pendler. Die dürfen wir nicht bestrafen mit einer CO2-Steuer und glauben, dass wir damit sinnvolle Lenkungseffekte in der Klimapolitik erreichen“, so Rendi-Wagner. Anstatt der CO2-Abgabe, für die sich die Partei in den letzten Monaten offen gezeigt hatte, solle etwa eine flächendeckende LKW-Maut kommen, die sich nicht nur auf Autobahnen beschränkt. Gleichzeitig müsse die Elektrifizierung der Bahnstrecken in Österreich vorangetrieben werden.

Sehr wohl vorstellen kann sich die Parteichefin eine emissionsabhängige Umweltsteuer für die Industrie. Allerdings dürfe diese nicht auf Österreich allein beschränkt sein, sonst würde dies einen Wettbewerbsnachteil für Österreich darstellen: "Es braucht eine europaweite CO2-Steuer im Bereich der Industrie und der Wirtschaft. Das ist etwas, wofür wir uns schon seit einigen Monaten stark machen."