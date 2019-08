SPÖ setzt im Wahlkampf auf "Menschlichkeit" und Klima

Persönlich zu sehen bekam man Pamela Rendi-Wagner Montagvormittag bei der Präsentation der Wahlkampagne in Wien nicht. Nur auf Wahlplakaten. Vor blauem Himmel, in der Natur, im Gespräch mit Interessierten. Die SPÖ-Spitzenkandidatin selbst war zum nämlichen Zeitpunkt in Tirol, der letzten Station ihrer Österreichtour.

So lag es an SPÖ‐Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda und Wahlkampfleiter Christian Deutsch vor der Parteizentrale in der Wiener Löwelstraße die ersten Plakate und Themen zu präsentieren. “Sie sehen uns sehr aufgeräumt, positiv und optimistisch vor Ihnen stehen“, sagt Drozda. Denn die jüngsten Umfragen zeigten einen “klaren und deutlichen Aufwärtstrend“ für die Sozialdemokraten. In den kommenden sechs Wochen des Wahlkampfs wolle man weitere Vorschläge für eine Verbesserung der Lebenssituation der Menschen bringen, kündigt Deutsch an. Die weiteren Themen sind Gesundheit, Pflege und Wohnen und werden morgen, Dienstag, dann von Rendi-Wagner selbst vorgestellt.