FPÖ empört über türkis-blaues Dosenschießen

Am Samstag fand in Groß-Enzersdorf zum 32. Mal das sogenannte Familienfest statt. Ein Spiel störte allerdings die Idylle in der SPÖ-geführten Gemeinde in der Nähe von Wien. Beim Dosenschießen waren die Dosen mit Fotos der ehemaligen Mitglieder der ÖVP-FPÖ-Regierung beklebt worden. Ganz oben auf der Dosenpyramide: Ex-Kanzler Sebastian Kurz ( ÖVP). Darunter zwei Dosen mit Ex-Innenminister Herbert Kickl und Ex-Verkehrsminister Norbert Hofer (beide FPÖ).

Die FPÖ Groß-Enzersdorf schoss zurück, zumindest auf Facebook. "Schämt Euch, ein Familienfest für derart grausliche und widerliche Politik zu missbrauchen!", hieß von den Gemeinde-Blauen in Richtung SPÖ. Ob das "der Stil der hiesigen SPÖ" sei? Garniert war das Facebook-Posting von einem traurigen Smiley.

Auf Instagram tauchte auch ein Foto von Niederösterreichs SPÖ-Chef Franz Schnabl und der Groß-Enzersdorfer Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec neben dem Dosenschießen auf. Sie schienen an dieser Variante des Jahrmarkt-Klassikers durchaus Gefallen zu finden.