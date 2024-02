SPÖ: Erster Antrag auf Parteiausschluss von Alfred Gusenbauer

Dem widersprach etwa Kärntens SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser ganz klar. Er sehe keinen Grund für so ein Verfahren. Genauso haben es die Niederösterreicher mit Sven Hergovich an der Spitze gesehen. Wiener Genossen und der Tiroler Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer wollten Gusenbauer dazu bewegen, seine Mitgliedschaft ruhend zu stellen.

Dem macht jetzt die Sektion 8 aus Wien einen Strich durch die Rechnung. In dem Antrag, der schon aus dem Dezember stammt, heißt es unter anderem: "Wie bislang nicht dementierte Recherchen unabhängiger Medien ergeben haben, hat der frühere soazialdemokratische Kanzler Alfred Gusenbauer sein moralisch und politisch fragwürdiges Engagement bei dem Signa Konzern von Rene Benko, der Geschäfte mit ruinösen Immobilien-Pyramidenspielen betreibt, bereits in seiner Amtszeit sorgsam vorbereitet."

Und weiter: "Ebenso hat er dies mit seinem Engagement für eine pro-russische Nichtregierungsorganisation gehalten, die schon damals erkennbar von "Putins Leuten" geführt (vom ehemaligen Eisenbahn-Chef und christlich-orthodoxem Reaktionär Wladimir Janunkin) und als Propagandainstrument gegen "den Westen" eingesetzt wurde."

Schaden für Neu-Positionierung der SPÖ

Deswegen müsse sich die SPÖ von ihm trennen. "Diese Parteimitgliedschaft hängt aber nicht nur Gusenbauer an, sie klebt ebenso an der SPÖ, die gerade den oben beschriebenen Neustart hinlegt. In den kommenden Monaten haben wir einen Wahlkampf zu schlagen, der über die Zukunft des Landes entscheiden wird. In ihm wird es darum gehen, eine Neuauflage der ruinösen neoliberalen und rechtspopulistischen Koalition aus FPÖ und ÖVP nicht nur zu verhindern, sondern diese mit einem eigenen Entwurf für eine gerechte Zukunft des Landes zu konfrontieren."