"Dass Anschuldigungen aus Partei kommen, möchte ich mir nicht vorstellen"

Die Stimmauszählung stimmte - wie mehrfach berichtet - nicht. Der Nachfolger von Pamela Rendi-Wagner ist laut korrektem Mitgliedervotum Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler.

Der Fehler sei, so Grubesa im Interview mit der Kronenzeitung, in der Excel-Tabelle entstanden. "Leider war der Excel-Sheet auf eine falsche Formel eingestellt." Dass sie und die Kommission das Ergebnis nicht vor Ort in Linz, sondern erst Tage später in Wien nachgeprüft haben, dafür "trage ich die Gesamtverantwortung, deshalb bin ich zurückgetreten".

Dem Ungemach nicht genug gibt es nun eine anonyme Anzeige gegen Grubesa.

➤ Mehr lesen: Staatsanwaltschaft Linz prüft Anfangsverdacht gegen Grubesa

Der Vorwurf: Grubesa soll Doskozil wider besseres Wissens zum Sieger erklärt haben.

"Die Geschichte ist total erfunden", sagt Grubesa im Interview. Sie vertraue auf die Justiz. "Sie wird sicher kein Ermittlungsverfahren einleiten, weil das einfach nicht passiert ist." Auch habe sie sich keinem ehemaligen SPÖ-Minister anvertraut. "Manchmal rauche ich eine mit dem Kunasek (Mario Kunasek, FPÖ-Chef in der Steiermark und ehemaliger Verteidigungsminister), aber der ist von der FPÖ.!"