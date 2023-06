SPÖ: Neues Kommunikationsteam nun komplett

Bekannte rote Namen

Mit Sigrid Rosenberger übernimmt ein in der Medienbranche ebenfalls bekanntes Gesicht die Sprecherrolle der stellvertretenden Klubobfrau Julia Herr. Rosenberger füllte in den vergangenen Jahren zahlreiche verschiedene Funktionen in der SPÖ aus, u.a. im Parlamentsklub und auch als Sprecherin der Bundespartei. Für Klubobmann-Stellvertreterin Eva-Maria Holzleitner spricht künftig Theresa Schobesberger.

Bereits Mitte Juni wurde bekannt, dass im Zuge der Neuaufstellung Patricia Huber den langjährigen Kommunikationschef Stefan Wenzel-Hirsch ablöst. Huber war zuvor als Chefredakteurin von Kontrast.at, dem Online-Magazin des SPÖ-Parlamentsklubs, tätig.