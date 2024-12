Emil Brix ist seit 2017 (und noch bis August 2025) Leiter der Diplomatischen Akademie. Der Historiker und Mitteleuropa-Experte war Generalkonsul in Krakau und Botschafter in Moskau sowie in London, wo er schwer erkrankte und vorübergehend gelähmt war. Brix ist Autor und Herausgeber zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen und hat sich u. a. intensiv mit Liberalismus auseinandergesetzt.