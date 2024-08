Martin Eichtinger wird der neue Leiter der Diplomatischen Akademie

Der Diplomat Martin Eichtinger löst Emil Brix als Leiter der Diplomatischen Akademie in Wien ab. Der ehemalige niederösterreichische Landesrat (ÖVP) und Jurist wurde von Außenminister Alexander Schallenberg am Freitag ernannt, wie das Ministerium in einer Aussendung mitteilte. Brix stand seit 2017 an der Spitze der Bildungseinrichtung, er wird im Gegenzug neuer Präsident der Österreichischen Forschungsgemeinschaft (ÖFG).