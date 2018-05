Spitzen der Republik gedachten der Nazi-Opfer

Van der Bellen mahnt zu Wachsamkeit

Das Staatsoberhaupt wies aber auch auf die Lehren hin, die Westeuropa nach 1945 gezogen hat. „Erstens die Aussöhnung der ehemaligen Erzfeinde Frankreich und Deutschland. Zweitens die Garantie von Menschen- und Freiheitsrechten in der Europäischen Menschenrechtskonvention, die in Österreich in der Verfassung steht. Und drittens die langsame Entwicklung einer gemeinsamen, friedlichen politischen Struktur, wie sie heute die Europäische Union darstellt.“

Der Bundespräsident betonte auch, dass der Tag der Kapitulation des Nazi-Regimes „ein Freudentag ist, der an das Ende des Krieges und die Befreiung vom Nationalsozialismus erinnert“. Und sein Appell: „Achten wir darauf, dass Grund- und Freiheitsrechte einschließlich der Medienfreiheit nicht Schritt für Schritt beschnitten werden.“

Bundeskanzler Sebastian Kurz erinnerte in seiner Ansprache, dass Österreicher im Nationalsozialismus „Opfer und Täter“ waren. Aus seinen Gesprächen mit Zeitzeugen habe er die „alte jüdische Weisheit“ mitgenommen, dass „das Geheimnis der Erlösung die Erinnerung ist“. Denn nur wer sich erinnert, könne die Fehler der Vergangenheit vermeiden und es künftig besser machen.

FPÖ-Politiker in Mauthausen unerwünscht

Auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache mahnte zur „Übernahme von Verantwortung für die Vergangenheit und die Zukunft“. Zentral in seiner Rede war das Konzentrationslager Mauthausen, in dem rund 100.000 Menschen ermordet worden sind. „Mauthausen ist ein Schicksalsort für Österreich“, sagte Strache.

Das Mauthausen Komitee hatte Mitglieder seiner Partei zuletzt explizit von der Befreiungsfeier an diesem Sonntag ausgeladen.