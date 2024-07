Per Mausklick zur besten Behandlung: Was Klinik-Bewertungsportale bringen

Was wenig bekannt ist: In Österreich gibt es seit 2016 mit kliniksuche.at ein ähnliches Angebot. Für 48 verschiedene Leistungen und Diagnosen finden sich dort Infos zur Anzahl behandelter Fälle, Kriterien für den Aufenthalt (etwa Verweildauer, Operationstechnik) und allgemeinen Kriterien (Information zu ausgewählten Qualitätsthemen, etwa Sicherheit im OP). „Monatlich werden etwa 50.000 Zugriffe verzeichnet“, heißt es im Gesundheitsministerium.

Noch leidet der Bundes-Klinik-Atlas offenbar an Kinderkrankheiten. Das Portal verwende fehlerhafte und veraltete Daten, lautet laut Tagesschau die Kritik. Aufgrund seiner Unübersichtlichkeit musste es in einem ersten Update bereits abgespeckt werden. Die Stiftung Patientenschutz fordert sogar das Abschalten der Website.

Pichlbauer glaubt, dass durch solche Portale die Kluft zwischen großen Spitälern in den Städten und kleinen Landkliniken noch weiter auseinandergehen werde. Letztere würden durch ihre zwangsläufig geringeren Fallzahlen schlechter bewertet, weshalb sie auch als Arbeitsplatz für engagierte Ärzte weniger attraktiv werden. Was sich erst recht negativ auf die Qualität auswirkt.

Würde man solche Bewertungen ernst nehmen, so der Experte, „müsste man sie auch konsequent durchziehen“. Sprich: Ein schlechtes Abschneiden eines Spitals bei bestimmten Leistungen müsste auch Folgen haben – bis hin zur Schließung der jeweiligen Abteilung. Was jedoch politisch nur schwer durchsetzbar ist.

Nähe des Spitals oft entscheidend

Davon abgesehen überschätze man laut Experten das Bedürfnis der Patienten, sich bei der Spitalswahl an solchen Statistiken zu orientieren. „Meistens ist dem Patienten schlichtweg jenes Krankenhaus am liebsten, das am nächsten gelegen ist beziehungsweise jenes, in das ihn sein Arzt überwiesen hat.“