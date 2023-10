Rauch: „Es ist ein Trugschluss, dass die Menschen unbedingt ein Spital im Wohnort wollen“

KURIER: Herr Minister Lucha, Sie kämpfen in Deutschland mit sehr ähnlichen Problemen wie Österreich, sprich: das Vertrauen in das Gesundheitssystem sinkt, es fehlen Ärzte und auch Pfleger. Sind die Ursachen in beiden Ländern dieselben?

Manfred Lucha: Zum Teil ja. Ich glaube, dass wir in Deutschland und Österreich für die Sünden der Vergangenheit büßen. Ein Beispiel: Noch in den 1990ern wurde in Deutschland vom damaligen Bundesgesundheitsminister Seehofer de facto ein Niederlassungsstopp für Ärzte verkündet, weil er eine „Ärzteschwemme“ voraussagte. 30 Jahre später gehen viele Ärzte in Pension, ohne dass für ausreichend Nachwuchs gesorgt ist. Es wird allerdings nicht nur darum gehen, mehr Personal zu rekrutieren. Vielmehr müssen wir die Menschen in die Lage versetzen, sich besser und bedarfsgerechter im Gesundheitssystem zurechtzufinden. In ganz Europa wird es darum gehen, dass medizinische Leistungen zunächst digital, dann ambulant und erst in letzter Konsequenz stationär erbracht werden.