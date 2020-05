Spindelegger drängt auf Reform

Die Bürger verlangen zu Recht, dass auch symbolhaft gespart wird“, sagte Vizekanzler Michael Spindelegger im Februar. Er verkündete damals, dass der Nationalrat im Zuge des Sparpakets verkleinert wird. Aus dem symbolhaften Beitrag (fünf Millionen Euro) wird aber nichts.

Nationalratspräsidentin Barbara Prammer bestätigte einen KURIER-Bericht – und fügte hinzu: „Ich hatte nie viel Freude mit diesem Zuruf von außen.“ Spindelegger meinte am Montag dazu: „Jeder muss seinen Beitrag zum Reformpaket leisten. Wir werden weiter auf eine Verkleinerung drängen, aber das Vorhaben scheitert derzeit an der Opposition.“ Die Bundesregierung werde ab der nächsten Periode jedenfalls verkleinert. Im Kanzleramt hieß es, die Parlamentsverkleinerung könnte in der nächsten Legislaturperiode erneut auf die Agenda kommen.

Wer ist schuld daran, dass der Plan der Regierung nicht realisiert wird? Aus Sicht von SPÖ und ÖVP ist es die Opposition. Sie sei dagegen gewesen, den Nationalrat von 183 auf 165 Mandatare zu reduzieren. FPÖ und Grüne lehnen das ab, das BZÖ wollte nur 100 Abgeordnete.

Rot und Schwarz vergessen freilich, dass es auch in den eigenen Reihen viel Ablehnung gab. „Das schwächt die Demokratie“; das sei „Populismus“, befanden SPÖ- und ÖVP-Mandatare im Februar. Selbst die Klubchefs, Josef Cap und Karlheinz Kopf, sagten damals, es seien mehr parlamentarische Mitarbeiter nötig, wenn es weniger Abgeordnete gäbe.