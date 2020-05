Nationalrat wird doch nicht verkleinert

Somit ist klar: Die Verkleinerung wird es nicht geben. Die Regierung kann, der Nationalrat will nicht. „Die Verkleinerung ist nicht der wichtigste Punkt“, sagt Prammer. „Wir haben uns in der Arbeitsgruppe darauf verständigt, dass wir einen stärkeren Parlamentarismus brauchen – keinen schwächeren. Mit der Regierung auf Augenhöhe.“ Selbst wenn die beiden Regierungsteams den Druck auf ihre Klubs erhöhen, ist fast ausgeschlossen, dass schon nach der Wahl 2013 weniger Abgeordnete im Parlament sitzen. Prammer: „Ausgehen kann sich viel, wenn man nur will. Der springende Punkt ist aber, dass Änderungen, auch Verkleinerungen, in die Verfassung geschrieben werden müssen. Darauf haben sich die

Regierungsfraktionen geeinigt. Wir brauchen also eine Zweidrittelmehrheit, noch besser wäre Einstimmigkeit, aber danach sieht es derzeit nun wirklich nicht aus.“ Offen ist, ob es Änderungen im Bundesrat gibt – seit Längerem wird diskutiert, ihn mit Landtagsabgeordneten zu besetzen. Das würde dem Staat Bezüge für 62 Bundesräte sparen. Prammer: „Da gibt es Vorschläge, aber das ist aus meiner Sicht unausgegoren. Und als Präsidentin des Nationalrates mische ich mich nicht in eine Debatte ein, die andere zu führen haben.“