Spindelegger bleibt vorerst im schwarzen Sattel

Über die Person Spindelegger sei nicht diskutiert worden, berichten auch andere Teilnehmer unisono. „Ich weiß aber nicht, was auf dem Bauernbundball oder in Salzburg gelaufen ist“, sagt ein ÖVPler. Auf dem Ball in Wien waren Samstagabend Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll, Innenministerin und ÖAAB-Chefin Johanna Mikl-Leitner und Außenminister Sebastian Kurz vertreten – allesamt Spindelegger-Unterstützer. Dessen Kritiker – der steirische VP-Chef Hermann Schützenhöfer, der Salzburger Landeschef Wilfried Haslauer und sein Tiroler Pendant Günther Platter – trafen einander am Sonntag bei der Amtseinführung des neuen Salzburger Erzbischofs. Auch Spindelegger war angereist. Von der „ Westachse“ fehlte nur Vorarlbergs Landeschef Markus Wallner – er kam aber Sonntagabend zum Krisentreffen in die Politische Akademie der ÖVP in Wien.

Insider berichten, Spindelegger wollte, dass Vermögenssteuer und Gesamtschule weiterhin nichts im ÖVP-Programm verloren haben. Das Zugeständnis der Westachse war, ein „Ja, aber“: Sie stehen zum Koalitionspakt, in dem beide Reizworte nicht vorkommen, wollen aber weiter darüber diskutieren können.

Spindelegger sowie Seniorenbund- und Ex-ÖVP-Klubchef Andreas Khol wollten zudem, dass künftig alle Abgeordneten entsprechend der Vorgaben des Parlamentsklubs abstimmen. Zuletzt hatten etwa die steirischen Mandatare – mit Ausnahme von Klubchef Reinhold Lopatka – vor der Abstimmung über das Lehrerdienstrecht und die Fusion von Wissenschafts- und Wirtschaftsministerium den Saal verlassen.

Einziges Zugeständnis des steirischen VP-Chefs Schützenhöfer am Sonntag war: Beim Budget werden die Steirer voraussichtlich nicht ausscheren. Sonst werden sie aber weiter von Fall zu Fall entscheiden, ob sie sich der Klublinie unterwerfen.

Eitel Wonne kam auch nach mitternächtlicher Stunde nicht auf. Die Wut aufs Regierungsprogramm wachse, habe Wirtschaftskammerchef Leitl berichtet. Wirtschaftstreibende sagten, „damit ist nichts anzufangen“.

Was bleibt ist ein Nach-außen-hin-Sieg von Spindelegger, nach innen hat er nur Zeit bis zur nächsten Krise gewonnen. „Jetzt ist einmal Ruhe“, resümiert ein Teilnehmer: „Wie lange, weiß am wenigstens der Bundesparteiobmann“. Oder wie Schützenhöfer im ORF sagte: „Ich warne davor, dass damit alle Probleme der ÖVP gelöst sind.