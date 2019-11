Wie Straches Bodyguard mit echten und falschen Rechnungen jonglierte

Die Bombe platzte für die blaue Spitze am Bundesparteitag am 14. September in Graz: Damals erfuhren der eben erst zum FPÖ-Chef gewählte Norbert Hofer und Ex-Innenminister Herbert Kickl, dass Strache sein üppiges Spesenkonto von 10.000 Euro pro Monat, das ihm die Wiener Landespartei zur Verfügung gestellt hatte, nicht nur für Wirtshausrunden und Wahlkampfevents verwendet haben soll, sondern mutmaßlich auch, um private Aufwendungen daraus zu finanzieren.

Ibiza war für die Parteispitze schon schwer nachvollziehbar, aber mit diesem Verdacht war die rote Linie – vor allem für Kickl – überschritten. "Es geht darum, dass er durch mutmaßlich gefälschte Spesenabrechnungen seine eigene Partei geschädigt hat, um private Aufwendungen zu finanzieren. Also nicht die FPÖ hat ihn zum Opfer gemacht, sondern er steht im Verdacht, als Täter die FPÖ geschädigt zu haben", sagt Kickl gegenüber dem KURIER.