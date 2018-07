Einheitlicher Jugendschutz: Spätere Sperrstunde für fast alle

Ein 16-jähriger Ostösterreicher darf trinken, was er will – sogar Schnaps. Überall sonst in Österreich ist gebrannter Alkohol in diesem Alter tabu. In Salzburg fließen Bier und Wein laut Gesetz nur wenn derjenige „nicht offenkundig in einem Rauschzustand“ ist; und in Kärnten nur bis die 0,5-Promille-Grenze erreicht ist.

Um diesem unsinnigen Gewirr an Regeln ein Ende zu setzen, starten die Jugendschutzreferenten der neun Bundesländer heute in Hall in Tirol einen neuen Anlauf für eine Harmonisierung.

Verhandlungsbasis ist ein Positionspapier der Bundesjugendvertretung aus 2017: Darin wird empfohlen, das Rauchen und den Genuss von „hartem Alkohol“ (Spirituosen) erst ab 18 Jahren zu erlauben. Beim Ausgehen ohne Aufsichtsperson wird als Sperrstunde für 12- bis -14-Jährige 23 Uhr, für 14- bis 16-Jährige 1 Uhr früh angesetzt. Ab 16 Jahren soll es weiterhin kein Limit geben.

Vorschläge, die ÖVP-Familienministerin Juliane Bogner-Strauß für „vernünftig“ hält und hofft, dass die Länder sie bis Anfang 2019 umgesetzt haben.