SP-Wahlschlappe: Es wird eng für Schickhofer

Der Betroffene selbst hat noch am Wahlabend festgehalten, er werde den steirischen Weg mit der ÖVP „sicher“ fortsetzen. Zuhörer in der Landes-SPÖ quittierten so viel Selbstsicherheit angesichts des Wahlergebnisses mit einem Kopfschütteln. Für den obersteirischen Nationalratsabgeordneten Max Lercher ist die bittere Steirer-Wahl einmal mehr Anlass, über die Gesamt-Situation der Sozialdemokratie zu klagen.

Noch am Sonntag wiederholte Lercher seine Forderung nach einem Einigungsparteitag. „Wir müssen uns bewegen, neu aufstellen und wirklich erneuern.“ Lercher meint damit die Steiermark – aber insbesondere die Bundespartei. Und auch diese kommt derzeit schwer bis gar nicht mehr zur Ruhe.

Schon am Dienstag findet in der Löwelstraße eine Betriebsversammlung statt. Denn nach der Wahlschlappe bei der Nationalratswahl verliert die Partei jede Menge finanzieller Mittel. Und für Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch bedeutet das: Er muss über etwas reden, was einem SPÖ-Bundesgeschäftsführer so überhaupt nicht gefallen kann, nämlich: Ob man Mitarbeiter kündigen muss.