Nach FP-Erfolgen: "Zelte müssen abgebaut werden"

Die massiven Gewinne der Blauen bei den Landtagswahlen in der Steiermark und im Burgenland sind zu einem Gutteil auf deren Anti-Asylwerber- und -Ausländer-Wahlkampf zurückzuführen. Das führt zur Frage: Wie reagieren SPÖ und ÖVP auf den Aderlass – vor allem in Oberösterreich und in Wien, wo im Herbst gewählt wird? Wie werden sie also mit der – teils subtilen – Angst der Menschen umgehen?

"Mit FPÖ-Themen ist kein Wahlkampf gegen die FPÖ zu gewinnen. In diese Falle darf man nicht tappen", meint Wiens SP-Landesparteisekretär Georg Niedermühlbichler. Als Beleg führt er an, dass die Landeshauptleute Voves (Steiermark) und Niessl (Burgenland) das Thema "Integrationsunwilligkeit" aufs Tapet gebracht hätten, aber dennoch viele Stimmen an die FPÖ verloren haben.