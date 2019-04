Sozialversicherung: FPÖ kann Rot-Blau machen

Es ist kurios. Die roten Arbeitnehmervertreter haben bei den Arbeiterkammer-Wahlen Rekordergebnisse von über 50 bis knapp unter 80 Prozent erzielt. Aber in der Selbstverwaltung, wo all die wahlberechtigten Arbeitnehmer*innen versichert sind, – in der neuen Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) – hat ein FPÖ-Hotelier den Vorsitz. Also ein Arbeitgeber, der noch aus dazu aus einer Partei kommt, die bei den Standesvertretungswahlen (in diesem Fall der Wirtschaftskammer) stets so schlecht abschneidet, dass sie den Einzug in die Selbstverwaltung verfehlt.

Dennoch wird Matthias Krenn, besagter Hotelier und FPÖ-Politiker, das neue Gesicht der Sozialversicherung.

Ob diese Personalbesetzung durch das FPÖ-geführte Sozialministerium mit dem Prinzip der Selbstverwaltung vereinbar ist, wird der Verfassungsgerichtshof klären. Einige Klagen sind anhängig.

Die neue Aufstellung an der Spitze der ÖGK widerlegt eine Befürchtung der SPÖ. Es ist mitnichten so, dass die (türkisen) Arbeitgeber an Macht gewinnen, sondern im Gegenteil: sie haben sich selbst geschwächt.