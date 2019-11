Sozialministerium: "Tore für meine Zukunft" holt UEFA an Bord

UEFA übernimmt Finanzierung

Mehr als vier Jahre später (und fünf Monate nach dem Tod Hundstorfers) steigt nun die UEFA ein. Will heißen: Ab 1. Jänner 2020 wird das Projekt vollständig durch die UEFA finanziert und weitergeführt.

Projektleiter Herwig Fermüller ist stolz auf „sein Team“. Er und seine Mitarbeiter haben die Jugendlichen zu einem großen Teil aus Parks geholt. Beim FC Zukunft machen sie sechs Stunden Sport in der Woche, doch es geht noch um viel mehr. In Einzelcoachings und Workshops sollen die Spieler die notwendigen Kompetenzen für die Aufnahme einer weiterführenden Bildung oder Ausbildung erhalten. „In mehr als 90 Prozent der Fälle gelingt uns das“, sagt Fermüller, der in den vergangenen Jahren 160 Mädchen und Burschen ins Projekt geholt hat.

Doch nicht alle halten den einjährigen Projektzyklus durch. Das Team arbeitet mit einem Gut- und Schlechtpunktesystem. Wer sich nicht an die Regeln hält, sammelt Schlechtpunkte, die in der Folge zum Rauswurf führen könne. „So lernen die Jugendlichen, dass man etwas bekommt, wenn man auch etwas dafür tut“, sagt die amtierende Sozialministerin Brigitte Zarfl, die das Team anlässlich des UEFA-Einstiegs besucht.