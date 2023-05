Sozialminister Rauch über Inflationstreiber: „Mir reicht’s“

Hart ins Gericht ging Rauch auch mit den Energiekonzernen. „Wenn die Preise sinken, dann nur langsam und gemächlich.“ Und die Energiekonzerne würden die Verträge zu ihren Gunsten auslegen. Primär müsse diese Verhaltensweise über rechtliche Rahmenbedingungen verändert werden. „Wenn es freiwillig nicht geht, müssen wir die Konzerne dazu zwingen.“ Diese müssten in diesen Punkten mehr Sensibilität an den Tag legen. „Sie verfügen über Rückstellungen und eine gute Eigenkapitalausstattung.“

Die sinkenden Energiepreise müssten jetzt weitergegeben werden, so Rauch. Allerdings würden die von der Regierung am Mittwoch präsentierten Maßnahmen, die derzeit noch final verhandelt würden, erst im Herbst in Kraft treten, rechtzeitig vor der Heizsaison. „Im Lebensmittelhandel muss es deutlich schneller gehen.“ Rauch sagte abschließend auch, dass weitere Geldmittel für neue Hilfsmaßnahmen in die Hand genommen werde.