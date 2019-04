Sozialhilfe: Warnung vor "Bürokratiemonster"

Vor allem der mögliche Abzug privater Spenden von der Mindestsicherung sorgt für Aufregung. Das FPÖ-geführte Sozialministerium hat in einer Aussendung Ausnahmen aufgeführt – vor allem Härtefälle – in denen Zuwendungen an Mindestsicherungs-Bezieher möglich bleiben. Es sei auch in Zukunft niemandem verboten, Bedürftigen zu helfen, hieß es. Es bleibe beim „Schonvermögen“ von 5300 Euro, das nicht angetastet werde.