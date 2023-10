SOS Kinderdorf wirft Regierung Säumigkeit bei Kinderrechten vor

Die Hilfsorganisation SOS Kinderdorf wirft der Regierung Säumigkeit bei der Durchsetzung der Kinderrechte vor. "Kinder werden aufgrund ihrer Herkunft oder aufgrund ihrer sozialen Schicht diskriminiert", kritisiert die neue Geschäftsführerin von SOS Kinderdorf, Annemarie Schlack, und verweist auf den Bildungsbereich und die Situation unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. "Fassungslos" zeigt sie sich über die Aussagen von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) zum Thema Kinderarmut.

"Es ist an Zynismus leider schwer zu überbieten", so Schlack zu dem publik gewordenen Video, in dem Nehammer angezweifelt hatte, dass Kinder in Österreich aufgrund von Armut keine warme Mahlzeit erhielten. Das zeige Unverständnis über die Situation, in der sich Familien in Österreich befinden, die überlegen müssten, ob sie ihr Kind zum Schulausflug schicken oder die Heizung bezahlen, so Schlack. Bei SOS Kinderdorf und dessen Telefonhilfe Rat auf Draht sehe man, dass die Zahl der Familien und Kinder und Jugendlichen, die Unterstützung benötigt, aktuell "explodiert".