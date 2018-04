Soros-Sager: FPÖ-Spitze stellt sich hinter Gudenus

In der FPÖ sieht man das allerdings nicht so. Bei einer gemeinsamen Pressenkonferenz mit Kanzler Sebastian Kurz stärkte Strache Gudenus öffentlich den Rücken: So etwas dürfe man wohl sagen, zumal "Soros natürlich einen Sieben-Punkte-Plan zur Migration vorgelegt hat", so der Vizekanzler. "Berechtigte sachliche Kritik muss möglich sein." Auch den Vorwurf, die Aussage sei antisemitisch, wies er indirekt zurück: Es handle sich um Kritik "abseits jeder Konfession".

Hofer verteidigt eigene Soros-Aussage

Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) verteidigte Klubobmann Gudenus am Dienstag ebenfalls. In einem Doppelinterview mit Parteichef Strache im rechten Magazin Alles Roger? hatte Hofer allerdings selber gesagt: "Soros steuert mit Sicherheit einiges auf der Welt, auch die Flüchtlingsströme. Das weiß man." An diese Aussage erinnerte nun der Standard.

Auf die Frage, ob er das heute immer noch so sieht, sagte Hofer zur APA: "Ich glaube, dass Kritik an einer Person gerechtfertigt sein darf, dass diese Kritik aber niemals überzogen sein soll." Wie lautet also die Kritik? "Was ich damals gesagt habe, muss erlaubt sein - persönliche Haltungen kritisch zu sehen." Auch was Gudenus gesagt habe, müsse erlaubt sein. Hofer sagte auch, er habe für sich "entschieden, hier nicht weiter zu emotionalisieren, damit hier Ruhe hineinkommt".