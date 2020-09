Sommerschule soll fortgesetzt werden

Sommerschule für Kinder mit Problemen in Deutsch

In der Sommerschule sollen Kinder mit Problemen in der Unterrichtssprache Deutsch an Volksschulen, Neuen Mittelschulen (NMS) und AHS-Unterstufen eine spezielle Deutschförderung in Form von Projektunterricht erhalten. Zielgruppe sind konkret außerordentliche Schüler bzw. Schüler, die in Deutsch zwischen vier und fünf stehen oder die aufgrund der Corona-bedingten Umstellung auf Fernunterricht in den vergangenen Monaten einen besonderen Aufholbedarf hatten.

Unterrichtet wurde von rund 1.350 Lehramtsstudenten sowie 1.600 Lehrern. Die Studierenden erhielten dafür fünf ECTS-Punkte für ihr Studium angerechnet, Pädagogen Mehrdienstleistungen. Ebenfalls im Einsatz waren 250 "Buddies", das sind ältere Schüler, die als eine Art Vorbild fungieren sollten.