Sommerschule: "Es sind erstaunlich viele Jugendliche gekommen"

Lernförderung für Schülerinnen und Schüler der 5. bis 9. Schulstufe ist im Rahmen der Camps kostenlos. Sie umfasst eine gezielte zweiwöchige Lernhilfe in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch und wird vormittags an sechs Standorten in ganz Wien angeboten.

Für Volksschüler findet heuer erstmals an neun Standorten ein Summer-City-Camp statt. Neben Lernhilfe am Vormittag in den Fächern Deutsch und Mathematik gibt es am Nachmittag Spiel Sport und Spaß in den Camps. Inklusive Mittagessen müssen Eltern einen Beitrag von 50 Euro pro Woche bezahlen. Mindestsicherungsbezieher erhalten die Hilfe gratis.