Sommerschule heuer auch für die Oberstufen

Die Sommerschule findet in Ostösterreich von 23. August bis 3. September statt - in Westösterreich von 30. August bis 10. September.

"Stärkung des Sprachbewusstseins"

Unterrichtet wird in Kleingruppen von acht bis zu 15 Schülern. In der Primar- und Sekundarstufe I geht es insbesondere um "die Stärkung des Sprachbewusstseins in der Unterrichtssprache Deutsch im Bereich des Lesens, Schreibens, Hörenverstehens und Sprechens, sowie der Erwerb von mathematischen Grundkompetenzen."