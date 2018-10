Wird Partei-Urgestein Kogler für Grüne die EU-Wahl retten?

Auch auf KURIER-Nachfrage sagte Waitz vor zwei Wochen, er sei "kein Sesselkleber" und würde bei den Grünen mitarbeiten, wo auch immer er gebraucht werde. Möglich ist auch, dass er bei der steirischen Landtagswahl antritt.

Kogler hingegen erfreut sich in der Partei größter Beliebtheit, gilt als Zugpferd und hat thematisch scharfe Kanten. Insider glauben, mit ihm an der Spitze die besten Chancen zu haben. Er eines der Gründungsmitglieder der Grünen in den 80er-Jahren und tourte im letzten Jahr durch ganz Österreich, um Vertreter aller Landesorganisationen zu treffen.

Die Arbeit im EU-Parlament und der Parteivorsitz schließen einander nicht aus, Kogler will den Chefposten auf lange Sicht aber ohnehin abgeben und einen Generationswechsel bei der Grünen Bundespartei.