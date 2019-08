Soko Ibiza: Ermittler beraten heute in großer Runde über Strategie

Was tun mit den Handydaten des ehemaligen Vizekanzlers? Diese heikle Angelegenheit wird heute, in einer großen Runde aus ermittelnden Beamten und Staatsanwälten in der Ibiza-Causa besprochen.

Das Mobiltelefon von Heinz-Christian Strache wurde ja vor einer Woche bei einer Hausdurchsuchung beschlagnahmt. Der Verdacht: Postenschacher bzw. Deals zwischen FPÖ und Glücksspielkonzern Novomatic (mehr dazu hier).