Casino-Causa: "Sehvermögen scheint am ÖVP-Auge getrübt"

„Herr der schwarzen Kassen“

Die Opposition bleibt trotzdem skeptisch. Für Neos-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn wird damit nach der Ibiza-Affäre und der Casino-Causa „das Ausmaß des FPÖ-Sumpfs um ein grausliches Detail reicher“.

Erst Anfang der Woche wurde bekannt, dass es bei der Besetzung von Peter Sidlo als Finanzvorstand der Casinos Austria Ungereimtheiten gegeben haben soll. In einer anonymen Anzeige hieß es, der damalige FPÖ-Chef Strache und seine rechte Hand Johann Gudenus hätten zugesagt, Novomatic im Gegenzug für die Sidlo-Bestellung „wohlwollende Unterstützung“ in Glücksspielbelangen zu gewähren. Nach der Spende an das Institut des FPÖ-Abgeordneten meint Neos-Mandatar Schellhorn, Tschank sei wohl „Herr der schwarzen Kassen der FPÖ“ gewesen – er war ja auch in anderen parteinahen Vereinen aktiv.

Bei der Aufklärung nimmt Schellhorn aber auch den früheren Koalitionspartner ÖVP in die Pflicht: „Dass die FPÖ ihre Leute in staatsnahe Betriebe oder in Aufsichtsgremien hievte, geschah natürlich mit Wissen und in Absprache mit Sebastian Kurz, Harald Mahrer (Wirtschaftskammer-Präsident, Anm.) und ihren türkisen Freunden.“

Für die FPÖ reitet Generalsekretär Harald Vilimsky zur Verteidigung aus: Das „Institut für Sicherheitspolitik“ habe „mit der FPÖ nichts zu tun“ und sei ein „parteiunabhängiger Thinktank“. Einen Bezug zur Casinos-Causa gebe es nicht. Sein Konter gegen die Neos: „Wenn gerade die Haselsteiner-Partei, die von ihrem Oligarchen Millionen an Parteispenden bekommen hat, hier mit den Fingern zeigt, ist das an Absurdität nicht zu überbieten.“