Sobotka zur Impf-Debatte: „Manche glauben lieber dem Doktor Google“

Besteht durch die Impfpflicht ab Februar nicht die Gefahr, dass sich die Impfgegner noch mehr versteifen?

Impfgegner wird es bis zum Schluss geben, aber es sind sicher nicht die derzeit ungeimpften 30 Prozent. Das ist eine kleine Gruppe, die besonders laut schreit. Ich verstehe nicht, was das Problem mit dem Begriff „Pflicht“ ist. Jeder Bürger hat Rechte und Pflichten. Die Grundrechte des Einzelnen sind kein Freifahrtschein für Egoismus und Rücksichtslosigkeit.

In einschlägigen Gruppen hält man die Impfpflicht für einen Bluff. Können Sie garantieren, dass sie kommt?

Vom heutigen Standpunkt spricht alles dafür. Wir dürfen die Impfpflicht jetzt nicht übers Knie brechen. Wir brauchen einen breiten Konsens und einen ordentlichen parlamentarischen Prozess. Vier Parteien (ÖVP, Grüne, SPÖ und Neos, Anm.) sind willens, zu diskutieren. Die FPÖ sehe ich leider noch nicht im Boot.

Was erwarten Sie von der FPÖ und von Herbert Kickl?

Was Herbert Kickl macht, ist fahrlässig. Und ich glaube, die FPÖ wird von ihm in Geiselhaft genommen. Momentan werden die Instrumente (Lockdown und Impfpflicht) bekämpft, aber leider konnte mir noch kein Freiheitlicher ein besseres Instrument sagen, um die Krise in den Griff zu bekommen. Das muss unser gemeinsames Ziel sein.