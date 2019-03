Sobotka über Orbáns Plakatkampagne: "Für uns inakzeptabel"

Nachdem Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka am Freitag eine Studie über Antisemitismus präsentiert hatte, verurteilte er in der Zib2 die Plakatkampagne von Ungarns Premier Viktor Orbán. Darin war der aus Ungarn stammende jüdische US-Milliardär George Soros ins Lächerliche gezogen worden. Diese sei "inakzeptabel, weil sie diesen antisemitischen Unterton bedienen möchte".

"Antisemitismus hat in der österreichischen Volkspartei keinen Platz und darf auch in der EVP keinen Platz haben. Ich habe mich selbst bei der jüdischen Community in Budapest umgehört, die sehr stark von Soros unterstützt wird. Aber es gibt auch dort einen latenten Antisemitimus den man nicht bedienen sollte," sagte Sobotka in der ZiB2. Zuvor hatte auch schon Bundeskanzler Sebastian Kurz die Kampagne kritisiert.