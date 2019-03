Sobotka: "Geißel" Antisemitismus nach wie vor Problem

Die "tot geglaubte Geißel" des Antisemitismus ist in Österreich immer noch ein Problem, sagte Wolfgang Sobotka bei der Präsentation einer am Freitag vorgestellten Antisemitismusstudie. "Wo Antisemitismus auftritt, führt er zu gesellschaftlichen Veränderungen wie Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, antidemokratische Tendenzen und dem Ruf nach einem starken Mann", so der Nationalratspräsident. Die Studie wurde in Sobotkas Auftrag von einer Arbeitsgemeinschaft unter der Führung von IFES durchgeführt.

Die Daten zeigen für Österreich zehn Prozent manifesten Antisemitismus, wie etwa die Leugnung des Holocausts und tiefgreifenden Rassismus. 30 Prozent gelten als latent antisemitisch, was sich etwa in Form von Kritik an Israel äußert. Auffällig: Ein besorgniserregend antisemitisches Potential zeigt sich laut den vorliegenden Ergebnissen bei bereits länger in Österreich ansässigen Arabisch und Türkisch sprechenden Menschen. Sie stimmten etwa viermal häufiger als die anderen Befragten der Aussage zu, dass sie schon nach wenigen Minuten erkennen könnten, ob ein Mensch Jude ist oder dass vieles über die Judenverfolgung der Nazis übertrieben dargestellt werde. Das zeige, so Thomas Sterin, wissenschaftlicher Leiter von Braintrust, ein "massives und besorgniserregendes antisemitisches Potenzial", das man näher untersuchen sollte. Bei der Studie sei es jedoch nicht darum gegangen, "Schuldige zu suchen und Ängste zu befleißigen", sondern die Ursachen wissenschaftlich zu analysieren, um geeignete Gegenstrategien setzen zu können.