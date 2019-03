NS-Vergangenheit: Diskussion um FPÖ-Säulenheiligen Dinghofer

Die Linzer Grünen fordern, die Straßenschilder in der Dinghofer-Straße mit Zusatztafeln zu versehen, die auf eine NSDAP-Mitgliedschaft des ehemaligen Bürgermeisters Franz Dinghofer hinweisen. Auch eine Debatte über eine Umbenennung wäre für Klubobmann Helge Langer angebracht. Hintergrund ist eine entsprechende Recherche des Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ), über die es am Donnerstag berichtete.

Der in Ottensheim geborene großdeutsche Politiker Dinghofer (1873-1956) war von 1907 bis 1918 Linzer Bürgermeister. In den 1920er-Jahren war er u.a. Nationalratsabgeordneter, Justizminister, Vizekanzler und Dritter Präsident des Nationalrates. Von 1928 bis 1938 war er Präsident des Obersten Gerichtshofes. Dinghofer ist in FPÖ-Kreisen hoch geschätzt, zuletzt hatte eine ORF-Dokumentation über ihn für Aufregung gesorgt.

In ORF-Doku als "Baumeister der Republik"

Das MKÖ kritisiert die am 23. Februar in der Reihe "Baumeister der Republik" ausgestrahlte Produktion: Die Doku zeichne den Politiker sehr freundlich. "Bis zur Geschichtsverfälschung steigert sich diese Tendenz der Darstellung, wenn es um das Verhältnis Dinghofers zum Nationalsozialismus geht", heißt es in einer Aussendung vom Donnerstag. Wer die Sendung gesehen hat, müsse glauben, Dinghofer habe den Nationalsozialismus abgelehnt.