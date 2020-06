So wollen die Grünen Österreich regieren

Sie regieren mit der ÖVP in Vorarlberg, in Tirol und in Oberösterreich.

Sie regieren in Dreierkoalitionen in Salzburg und in Kärnten.

Und sie regieren in Wien. Mit der SPÖ. Und zwar – aus der Sicht ihrer Anhänger – so erfolgreich, dass die Wiener Traditionspartei, die SPÖ, ins Rutschen kommt, während die Grünen bei der Gemeinderatswahl im kommenden Jahr dazugewinnen werden.

Kein Zweifel: Eva Glawischnig konnte heute in der Wiener Messehalle als erfolgreiche Chefin vor den grünen Parteitag hintreten. In einem benachbarten Saal musste am Vortag Kanzler und SPÖ-Chef Werner Faymann die zweite schwere Schlappe bei einem Parteitag hinnehmen.