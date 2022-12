So starten die fünf Parteiobleute ins neue Jahr

Die FPÖ, in der Sonntagsfrage der meisten Meinungsforscher inzwischen auf Platz 1, polarisiert wie eh und je. Zwei Drittel der Bevölkerung wollen sie gar nicht oder eher nicht in der Regierung. Jenes eine Drittel, das die FPÖ gern als Regierungspartei sähe, besteht hingegen aus Hardcore-Fans. Die wollen sie gleich als Kanzlerpartei.

Die Bewertung der Parteiobleute

Große Unterschiede gibt es bei der Bewertung der Parteiobleute. Die Siegerin in beiden Kategorien – bei der Gesamtbevölkerung und bei den eigenen Wählerinnen und Wählern – ist Beate Meinl-Reisinger. 43 Prozent der Gesamtbevölkerung sagen, sie soll Spitzenkandidatin der Neos werden, 25 Prozent sind dagegen. Bei den eigenen Leuten hat sie 86 Prozent Befürworter, nur vier Prozent Gegner.

Kanzler Karl Nehammer fasst Tritt, er geht als Zweitplatzierter aus dem Ranking hervor. Von der Gesamtbevölkerung wollen ihn 35 Prozent als ÖVP-Spitzenkandidaten (29 Prozent sind gegen ihn). In den eigenen Reihen hat der ÖVP-Chef 86 Prozent Unterstützer, fünf Prozent lehnen ihn ab.

Auf Platz 3 folgt Vizekanzler Werner Kogler. 34 Prozent der Gesamtbevölkerung wünschen, er möge wieder Spitzenkandidat der Grünen werden, 33 Prozent sind dagegen. Bei den Grünen kommt Kogler auf 79 Prozent Unterstützer, sechs Prozent der Grün-Wähler sprechen sich gegen ihn aus.

Nicht auf das Stockerl schafft es Pamela Rendi-Wagner. Sie hat in der Gesamtbevölkerung einen eindeutig negativen Saldo: 31 Prozent wollen sie als SPÖ-Spitzenkandidatin, 41 Prozent lehnen sie ab. Umstritten ist sie auch in den eigenen Reihen. Sie hat mit 68 Prozent die geringste Zustimmung aller fünf Obleute in der eigenen Partei und mit 20 Prozent auch die meisten internen Gegner.

FPÖ-Chef Herbert Kickl schneidet in seiner Partei mit 78 Prozent Zustimmung und 11 Prozent Ablehnung besser ab als Rendi-Wagner in ihrer. In der Gesamtbevölkerung liegt Kickl mit 23 Prozent Zustimmung allerdings als Einziger unter den aktuellen Umfragewerten seiner Partei (etwa 26 Prozent). 48 Prozent sind gegen Kickl als FPÖ-Spitzenkandidat.