So lief der Grüne Parteitag ab: Wenige Wuchteln, viel Zustimmung

"Wir haben oft gerungen"

Dass das Regieren mit der Volkspartei für die Grünen nicht unbedingt einfach ist, daraus macht die Parteispitze keinen Hehl. Werner Kogler selbst sagt in seiner Rede vor den Funktionären: „Wir haben oft gerungen und das wird in Zukunft noch dringender notwendig werden. Es ist nicht immer leicht – aber trotzdem ist es richtig.“

Warum? Das schildern zuerst die grünen Minister und Ministerinnen, die die Erfolge in ihren jeweiligen Ressorts beschreiben.

In seiner gewohnt langen Rede (66 Minuten) holt der Parteichef dann etwas weiter aus: „Die Grünen sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, sagt er im Hinblick auf die nun auch durch den Ukraine-Krieg virulent gewordene Frage nach einer Energiewende. Und während er mit aufgekrempelten Ärmeln und nachdenklicher Miene auf der Bühne herumgeht, hält er – in Anlehnung an Adenauer – fest: „Die Energiewende war früher ein Traum von wenigen, jetzt ist sie Notwendigkeit für alle.“ Wie man nämlich überhaupt erst in eine so hohe Abhängigkeit von russischem Öl und Gas kommen konnte, das soll ein U-Ausschuss klären. Zumindest, wenn es nach Kogler geht.